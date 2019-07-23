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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (121)

Конфликт на границе. Переговоры завершены

Переговоры представителей Кыргызстана и Таджикистана по урегулированию конфликта на границе завершены. Об этом сообщает ГПС КР.

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По данным ведомства, обстановка на кыргызско-таджикском участке относительно стабильная. Руководители пограничных ведомств двух государств, а также МВД КР и РТ встретились в местности Дача Баткенского района.

В ходе переговоров принято решение, что правоохранительные органы обеих сторон должны обеспечить правопорядок и осуществлять патрулирование населенных пунктов каждый на своей территории.

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Пограничные подразделения Кыргызстана и Таджикистана будут осуществлять совместное патрулирование вдоль условной линии государственной границы на участке, где произошел инцидент.

Движение на автотрассах Исфара — Ворух и Исфана — Баткен приостановлено.

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Отметим, 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.
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