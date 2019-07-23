Таджикские военные перекрыли дорогу Исфана — Ош в Баткенском районе Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их данным, после обеда представители силовых структур Таджикистана закрыли трассу Исфана — Ош. Пока скопления машин не наблюдается.

Уточним, что Исфана — Ош — стратегическая дорога, соединяющая Лейлекский район с остальными регионами страны, в том числе со столицей.

В мартовском конфликте на данном участке границы после закрытия трассы Исфана — Ош правительству пришлось организовать специальный рейс Баткен — Исфана.