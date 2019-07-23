Таджикские военные перекрыли дорогу Исфана — Ош в Баткенском районе Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их данным, после обеда представители силовых структур Таджикистана закрыли трассу Исфана — Ош. Пока скопления машин не наблюдается.
Уточним, что Исфана — Ош — стратегическая дорога, соединяющая Лейлекский район с остальными регионами страны, в том числе со столицей.
В мартовском конфликте на данном участке границы после закрытия трассы Исфана — Ош правительству пришлось организовать специальный рейс Баткен — Исфана.
Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.
В результате конфликта пострадали 14 человек — местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.