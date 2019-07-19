Алмазбек Атамбаев собирается покинуть страну на следующей неделе

Сегодня на встрече с журналистами бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что намерен выехать на пару дней в Россию на следующей неделе.

«Бог даст, на следующей неделе. Видно, что не все хотят, чтобы я слетал на пару дней в Россию. Знаю, что человек, который меня приглашает, постарается сделать так, чтобы все прошло нормально. Надо надеяться на себя, на бога, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что испытывает чувство благодарности к людям, приехавшим на его защиту ночью.

«Я знаю, что люди приезжали ночью. И даже митинг был. Видимо, это повлияло на планы властей по силовым действиям. И сегодня что-то делать, будет большой глупостью», — добавил Алмазбек Атамбаев.

Бывший президент не исключает возможности силового захвата до его отъезда.

«После того как власть вышла из правового поля, мы видим, что все возможно. И когда говорят про Атамбаевский режим, вспомните о временах Бакиева. При Атамбаеве худо или бедно была демократия. Никого из журналистов не убивали, никто из окна не выбрасывал», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он призвал МВД и другие силовые структуры действовать в правовом поле.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.

Накануне официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook разместила сообщение о готовящемся силовом захвате бывшего президента. Эти сведения впоследствии не подтвердились. В МВД это сообщение назвали дезинформацией.