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Общество

Силового захвата Алмазбека Атамбаева не будет. Кундуз Жолдубаева подтвердила

Силового захвата бывшего президента Алмазбека Атамбаева сегодня не будет. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, накануне получена информация из достоверных источников, что Атамбаева прибудут задерживать полторы тысячи сотрудников правоохранительных органов. Однако она не подтвердилась и по тревоге ночью членов так называемого народного штаба мобилизовали напрасно. В МВД, заметим, сведения Кундуз Жолдубаевой назвали дезинформацией.

«Люди настроены агрессивно. Защищаться от беззакония готовы, но не с оружием в руках», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Ранее в народном штабе 24.kg рассказали, что оружия у них нет. Однако признали: в арсенале имеются камни и палки. 

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Кундуз Жолдубаева добавила, что вечером, как обычно, Алмазбек Атамбаев выйдет для селфи. Из Кыргызстана он не уехал. Напомним, что бывший глава государства планировал поехать на два дня в Москву. 

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему пришли уже три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, но Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.
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