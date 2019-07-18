Атамбаев хочет судиться. Бывший президент намерен привлечь адвокатов Текебаева

Алмазбек Атамбаев подал частную жалобу на решение Генпрокуратуры отозвать иск о защите чести и достоинства бывшего президента Кыргызстана к бывшим юристам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой. Об этом 24.kg сообщила Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, бывший глава государства не согласен с тем, что исковые требования аннулированы, и требует разбирательства по существу.

Представители Алмазбека Атамбаева считают, что экс-защитники Текебаева должны выплатить 10 миллионов сомов и дать официальное опровержение своего выступления на брифинге в марте 2017 года. Жалоба направлена в Бишкекский горсуд. Заседание назначено на 5 августа.

Напомним, что, будучи президентом, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции.