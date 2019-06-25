14:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Генеральная прокуратура отозвала иск Атамбаева к бывшим адвокатам Текебаева

Генеральная прокуратура отозвала иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к бывшим юристам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой. Об этом они сообщили 24.kg. 

Читайте по теме
С кем судятся бывшие юристы Текебаева? Разъяснение Канатбека Азиза
По словам Таалайгуль Токтакуновой, теперь никаких разбирательств по существу больше не будет. Выплачивать 10 миллионов сомов и давать официальное опровержение своего выступления на брифинге в марте 2017 года ответчики не должны. 

Напомним, что, будучи главой государства, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе отмену решения райсуда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.
Ссылка:
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
С кем судятся бывшие юристы Текебаева? Разъяснение Канатбека Азиза
Возобновился процесс против адвокатов Текебаева по иску Атамбаева
Зачем? Атамбаев продолжит судиться с бывшими адвокатами Омурбека Текебаева
Бывшие адвокаты Омурбека Текебаева выиграли процесс по иску Алмазбека Атамбаева
Со счетов адвоката Омурбека Текебаева сняли арест
Министерство юстиции не аннулировало лицензию госадвоката Омурбека Текебаева
Адвокаты Текебаева обжаловали решение суда о пересмотре иска по их делу
Первые 100 тысяч сомов от проигравших суд юристов Текебаева получил Атамбаев
Суд отказал в пересмотре иска по делу адвокатов Омурбека Текебаева
Адвокат Омурбека Текебаева отстояла в суде свою лицензию
Популярные новости
Возле дома Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше собираются его сторонники Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники
Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у&nbsp;него деньги Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги
Алмазбек Атамбаев заявил, что у&nbsp;него есть оружие и&nbsp;он&nbsp;ничего не&nbsp;боится Алмазбек Атамбаев заявил, что у него есть оружие и он ничего не боится
Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и&nbsp;грабли для Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время
Как легко проверить и&nbsp;выгодно оплатить штрафы ДПС? Как легко проверить и выгодно оплатить штрафы ДПС?