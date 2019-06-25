Генеральная прокуратура отозвала иск Атамбаева к бывшим адвокатам Текебаева

Генеральная прокуратура отозвала иск о защите чести и достоинства президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к бывшим юристам лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Канатбеку Азизу и Таалайгуль Токтакуновой. Об этом они сообщили 24.kg.

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По словам Таалайгуль Токтакуновой, теперь никаких разбирательств по существу больше не будет. Выплачивать 10 миллионов сомов и давать официальное опровержение своего выступления на брифинге в марте 2017 года ответчики не должны.

Напомним, что, будучи главой государства, Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе отмену решения райсуда о выплате компенсации экс-президенту и опровержении информации, озвученной на пресс-конференции.