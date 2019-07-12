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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (136)

Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $50 миллионов у банкиров

Совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около $50 миллионов бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что состояние Фридмана оценивается Forbes в $15 миллиардов, а Авена — в $5,2 миллиарда.

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По данным СМИ, судья Александр Меркулов озвучил материалы в Тверском суде Москвы при рассмотрении вопроса о продлении ареста бывшему депутату. В числе документов, представленных следствием, оказались постановления о признании потерпевшими Авена и Фридмана.

По версии следствия, обвиняемый вымогал у двух миллиардеров $50 миллионов, угрожая распространить сведения, которые могут причинить им вред. Какой именно компромат угрожал опубликовать Леонид Маевский, не указывается.

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Уголовное дело против Леонида Маевского возбуждено 14 ноября, но имена потерпевших были неизвестны. На следующий день Маевского задержали и обвинили в вымогательстве. Бывшему парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Кыргызстане имя Леонида Маевского известно в связи с уголовным делом лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Заявление бизнесмена о том, что якобы в 2010 году он передал Омурбеку Текебаеву $1 миллион для положительного решения вопроса о продаже сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало, стало поводом для обвинения кыргызстанского оппозиционного политика в коррупции.

В итоге лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. 16 июля Верховный суд должен пересмотреть дело Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.
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