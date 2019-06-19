Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам

Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, юристы обозначили ряд моментов, которые полностью опровергают предъявленное Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову обвинение в коррупции.

Установлено, что Леонид Маевский никогда не снимал со своего счета в банке «ВТБ 24» $1 миллион. Ранее он заявлял, что деньги частями — $300 и $700 тысяч с мая по июль 2010 года — снимались им для передачи в виде взятки за контрольный пакет акций компании MegaCom. Но его охранник Сергей Кутуков никаких денег ни Омурбеку Текебаеву, ни Дуйшенкулу Чотонову не привозил. Он сам подтвердил, что в Бишкек в июле 2010 года не приезжал.

Кроме того, есть также табуляция телефонных переговоров Алексея Модина, сделанная 13 мая 2010 года.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.

В 2018 году у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.