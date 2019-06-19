18:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (133)

Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам

Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме
Гуманизация на бумаге. Чолпон Джакупова о решении Верховного суда по Текебаеву
По ее словам, юристы обозначили ряд моментов, которые полностью опровергают предъявленное Омурбеку Текебаеву и экс-главе МЧС Дуйшенкулу Чотонову обвинение в коррупции.

Установлено, что Леонид Маевский никогда не снимал со своего счета в банке «ВТБ 24» $1 миллион. Ранее он заявлял, что деньги частями — $300 и $700 тысяч с мая по июль 2010 года — снимались им для передачи в виде взятки за контрольный пакет акций компании MegaCom. Но его охранник Сергей Кутуков никаких денег ни Омурбеку Текебаеву, ни Дуйшенкулу Чотонову не привозил. Он сам подтвердил, что в Бишкек в июле 2010 года не приезжал.

Кроме того, есть также табуляция телефонных переговоров Алексея Модина, сделанная 13 мая 2010 года.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.

В 2018 году у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбека Текебаева госпитализировали в Наццентр кардиологии и терапии
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
В ГСИН рассказали, когда Омурбек Текебаев выйдет на свободу, но условно-досрочно
Гуманизация на бумаге. Чолпон Джакупова о решении Верховного суда по Текебаеву
Сторонники «Ата Мекена» возмущены решением Верховного суда по Омурбеку Текебаеву
Уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова пересмотрено не будет
«Волга» и земельный участок. Неправильно конфискованное имущество Текебаева
Партия «Ата Мекен» проведет митинг 3 мая
Сторонников Омурбека Текебаева возмутил перенос процесса
Уголовное дело Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая
Популярные новости
Милиционер на&nbsp;машине заехал в&nbsp;озеро Иссык-Куль и&nbsp;сфотографировался Милиционер на машине заехал в озеро Иссык-Куль и сфотографировался
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова
Бизнес
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых