Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам

Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.
Установлено, что Леонид Маевский никогда не снимал со своего счета в банке «ВТБ 24» $1 миллион. Ранее он заявлял, что деньги частями — $300 и $700 тысяч с мая по июль 2010 года — снимались им для передачи в виде взятки за контрольный пакет акций компании MegaCom. Но его охранник Сергей Кутуков никаких денег ни Омурбеку Текебаеву, ни Дуйшенкулу Чотонову не привозил. Он сам подтвердил, что в Бишкек в июле 2010 года не приезжал.
Кроме того, есть также табуляция телефонных переговоров Алексея Модина, сделанная 13 мая 2010 года.
Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.
В 2018 году у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.
Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.