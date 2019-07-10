Детский труд. Как подростки помогают кормить свои семьи

Айгерим всего 12 лет, но работает как за взрослого. Когда ее младшие братья еще спят, девочка уходит на работу. День на полевых работах приносит доход до 600 сомов.

«В час на поле платят 75 сомов как детям, так и взрослым. Работаю уже второй год, сама так решила, никто не заставлял, это совсем не сложно», — тихо говорит Айгерим.

На свой заработок девочка мечтает поехать отдохнуть на Иссык-Куль. Всего в семье четверо детей, старший брат Айгерим тоже вынужден помогать родителям, младшие — дошкольники. Отец семейства перебивается случайным заработком на стройках, а мать — бывшая швея — в настоящее время домохозяйка. Живут они в небольшом съемном доме.

Вклад в домашний бюджет

Желающих заработать на летних каникулах сотни, конкуренция высокая. Поэтому на жару, нелегкий труд и крепкие словца бригадира подростки не жалуются.

Знойный июнь — время посадки капусты в Сокулукском районе Чуйской области. Сотни гектаров должны успеть засадить вовремя. Рабочих рук не хватает, а потому предприниматели нанимают детей.

«Мы не выбираем рабочих, за это отвечает бригадир. Бывает, что и 7-8-летних детей приводят. Их я отсеиваю сразу: вдруг солнечный удар получат, кто отвечать будет? А бригадир, получающий доплату за каждого наемного работника, ноет: «Ну возьми ты его, он ведь хорошо работает». Детям, помимо положенной оплаты, всегда добавляю на мороженое», — рассказывает 24.kg один из производителей сельхозпродукции.

«Честный труд — это не плохо. Лучше, чем дети будут без дела весь день болтаться, а вечером голодными останутся», — считают некоторые родители.

В каникулярное время число работающих ребят увеличивается в разы. Совсем маленькие помогают разнести свежие лепешки по магазинам.

Фото 24.kg. Маленькие помощники

Детей постарше привлекают к изготовлению саманных кирпичей. На вид они не выглядят несчастными, но заметно, как им тяжело тащить форму с мокрой глиной.

Фото 24.kg. Дети помогают делать кирпичи

Ребята, живущие вблизи Ошского рынка в Бишкеке, собирают пакеты, коробки, продают напитки, подметают территорию.

«Некоторые работают допоздна, подметают базар после закрытия. Кто-то управляется до полуночи, а кто-то работает даже до утра, если территория большая. Оплата зависит от объема участка. За несколько часов такой работы дети получают 250-300 сомов. Еще две девочки трудятся официантками в кафе, где их мать работает поваром», — рассказывает социальный работник Центра защиты детей Айнура Эмирканова.

В основном те ребята, которые работают, старшие в семье, поэтому им приходится помогать. У них просто безвыходное положение. Айнура Эмирканова

«При нашем центре действует два дневных центра — около Ошского базара и рынка «Дордой». К нам приходят работающие дети, им здесь предоставляется горячее питание, организуем и различные занятия, начиная от гигиены и заканчивая правами ребенка. Они работают не в ущерб учебе. С их родителями тоже проводим профилактические беседы, говорим о важности учебы, развитии различных навыков у ребят, ненасильственном воспитании детей, планировании семьи и домашнего бюджета», — добавляет она.

Работает каждый третий ребенок

В Кыргызстане, согласно исследованию Нацстаткома за 2018 год, к детскому труду привлекают почти 27 процентов детей в возрасте 5-17 лет. Самый высокий показатель (40,5 процента) отмечается в Нарынской области.

Большинство работающих ребят (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Согласно Трудовому кодексу, дети имеют право работать с 14 лет, но с согласия родителей или законных представителей и при условии заключения договора. 14-16-летние не могут работать больше пяти часов в день.

По данным Минсоцразвития, за первый квартал 2019-го выявлено всего 76 работающих ребят, из них трое были вовлечены в наихудшие формы детского труда.

«Если в школьное время еще есть какая-то возможность выявить и отследить тех детей, кто пропускает уроки и вынужден работать, то во время каникул это сделать, конечно, сложнее», — признает вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Она подчеркивает, что полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут родители. «Все мы были детьми и помогали по дому, где-то в огороде. Однако есть допустимые нормы, разрешенные законодательством, и недопустимые. Однозначно я против тяжелых форм детского труда. Поэтому должна быть грань», — поясняет вице-премьер.

Но надо признать, что четкой инспекции, которая отслеживает, соблюдается ли режим работ, сегодня нет. Алтынай Омурбекова

Усилий недостаточно

С начала июля этого года в Бишкеке и Чуйской области провели несколько рейдов по выявлению работающих, беспризорных и занимающихся попрошайничеством детей. Проверены рынки, подземные пешеходные переходы, автомойки. Со всеми задержанными и их законными представителями и родственниками проведена разъяснительная профилактическая работа. Но смогли ли инспекторы убедить родителей?

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В Министерстве труда и социального развития замечают, что нередко родитель возмущается: это его ребенок, он имеет полное на него право и может им распоряжаться по своему усмотрению.

«Риск вовлечения в детский труд остается высоким, а в каникулярное время возрастает. Все ребята, которые помогают родителям, все равно будут задействованы. И для родителей это нормально, — говорит главный специалист управления Минсоцразвития Динара Асанова. — Может, ребенок и сам хочет себе заработать на школьную форму, книжки. Однако должна быть норма. Сотрудники инспекции труда должны выезжать и выявлять детей на тех же автомойках, проверять наличие договора между работодателем и несовершеннолетним работником, смотреть, сколько часов работает ребенок, какие условия труда».

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По ее словам, в правительственной программе по защите детей на 2018-2028 годы предусмотрены мероприятия по предотвращению вовлечения детей в наихудшие формы детского труда.

«Для решения проблемы нужна совместная работа министерств соцразвития, образования, здравоохранения, Госэкотехинспекции. Соцпедагоги, учителя, участковые врачи должны проводить информационную работу среди родителей, рассказывать о вреде сильных физических нагрузок на растущий детский организм, последствиях тяжелого труда», — добавляет специалист.

Но люди не думают о здоровье, когда дома нечего есть. За чертой бедности в Кыргызстане проживает более 1 миллиона человек.