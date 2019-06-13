Цифра дня. 1,4 миллиона кыргызстанцев живут за чертой бедности

В 2018 году за чертой бедности проживали 1 миллион 429 тысяч кыргызстанцев. Таковы уточненные данные Национального статистического комитета по итогам обследования домашних хозяйств.

В 2018-м бедными являлись 22,4 процента населения. Из них более 35 тысяч человек — за чертой крайней бедности. При этом в 2018-м уровень бедности снизился в сельской местности на 4,8 процента, а в городах — на 0,4 процента.

«По-прежнему остается высокой плотность населения, находящегося около черты бедности. Анализ чувствительности линии бедности показывает, что при неизменной сложившейся величине индикатора благосостояния в 2018 году, при росте черты бедности на 5 процентов, или на 136 сомов в месяц, доля бедных возрастает на 3,6 процента. А при снижении линии бедности на 5 процентов доля бедных уменьшается на 4,3 процента», — говорится в сообщении.