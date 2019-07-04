В Бишкеке и Чуйской области выявили работающих детей

В Бишкеке во время рейда в Свердловском районе выявили восемь работающих детей, сообщает пресс-служба мэрии.

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По ее данным, в столице проводятся рейды по выявлению необучающихся, беспризорных, а также работающих детей и занимающихся попрошайничеством.

«Проверены рынки «Дордой», «Аламедин» и «Мадина», торговые центры «Дордой-Плаза 1,2», «ЦУМ», «ГУМ», «Ред Центр», автомойки, подземные пешеходные переходы и улицы Свердловского района. В результате выявлены восемь работающих детей, один — доставлен в дом малютки. В комиссию по делам детей направлен материал по одному ребенку-попрошайке», — отметили в мэрии.

Со всеми задержанными и их законными представителями и родственниками проведена разъяснительная профилактическая работа.

Кроме того, работающие дети выявлены в Московском районе Чуйской области. Сотрудники ИДН во время рейда «Подросток-труд» проверили рестораны, кафе, автомойки, также посевные поля, где работают несовершеннолетние.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, уточняется, что во время рейда в селе Беловодском выявлено шестеро несовершеннолетних детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые работали в поле, чистили чеснок.

«По данному факту собраны материалы и переданы в соответствующие органы, с родителями, несовершеннолетними детьми и работодателями были проведены разъяснительные беседы по детскому труду. Материалы переданы в комиссию по делам детей, а также в управление социального развития», — сообщили в ГУВД.