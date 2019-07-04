В Кыргызстане хотят создать майнинг-территорию. Об этом сообщает Национальный энергохолдинг.

Компания намерена создать условия, которые бы позволили обеспечить открытую деятельность участников рынка криптовалют. В правительство внесено предложение о создании майнинг-территории вблизи крупной подстанции или ГЭС. Майнинг-компании получат право работать напрямую с Национальным энергохолдингом. Для этих целей будет выделено 100-200 мегаватт.

Им предложат тариф, который будет учитывать возможности энергосектора.

Ранее холдинг запретил до особого распоряжения выдачу технических условий на подключение майнинг-ферм, дата-центров и электроотопления.