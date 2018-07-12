В Кыргызстане запретили майнинг-фермы и дата-центры

Национальный энергохолдинг запретил до особого распоряжения выдачу технических условий на подключение майнинг-ферм, дата-центров и электроотопления. Документ опубликован в социальной сети Facebook.

Кроме того, ОАО «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть КР» не будут согласовывать увеличение мощности и объемы потребления крупным промышленным потребителям и оптовым покупателям-перепродавцам до окончания осенне-зимнего периода.

В Энергохолдинге ИА «24.kg» рассказали, что объем мощности и электроэнергии для внутренних потребителей устанавливается согласно лимитам, утвержденным постановлением правительства. Крупным промышленным потребителям электроэнергию поставляют в установленном порядке.

Вопрос выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата-центров внесен на рассмотрение ГКПЭН КР. Запрашиваемая мощность электроэнергии майнинг-ферм высокая и составляет порядка 300 МВт, это потребление одного города.

«В энергосистеме существуют утренний и вечерний максимум потребления электроэнергии, летний и зимний период. Согласно этим периодам утверждаются графики подачи электроснабжения. А подключение дополнительных крупных потребителей должно в установленном порядке проектироваться и согласовываться. Нам в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойным и надежным электроснабжением отрасли экономики и население республики, а в осенне-зимний период иметь дополнительные резервы, которых нет. Они появятся после реконструкции Токтогульской ГЭС», — пояснили энергетики.