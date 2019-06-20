17:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение направили в Генпрокуратуру

Решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства направили в Генеральную прокуратуру. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

За проект постановления о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности проголосовали 100 депутатов. Пять выступили против.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.
Ссылка:
просмотров: 2083
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Итоги голосования
Алмазбек Атамбаев посылал Ирину Карамушкину
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Экс-президента страны назвали опэгэшником
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Заключение депутатской комиссии
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Некрасиво нападать на лежачего
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Депутатам не дали заключение комиссии
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Всего 6 депутатов записались на вопросы
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Комиссия нашла факты узурпации власти
Карамат Орозова напомнила депутатам, как они хвалили Алмазбека Атамбаева
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судьбу экс-президента решат на палате
Популярные новости
Почему депутаты не&nbsp;могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова Почему депутаты не могут лишить неприкосновенности Атамбаева. Ответ Бекназарова
Азимбек Бекназаров отказался встречаться с&nbsp;Сооронбаем Жээнбековым. Почему? Азимбек Бекназаров отказался встречаться с Сооронбаем Жээнбековым. Почему?
Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на&nbsp;Иссык-Куле Алмазбек Атамбаев действительно владеет участком на Иссык-Куле
Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова
Бизнес
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками