Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение направили в Генпрокуратуру

Решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства направили в Генеральную прокуратуру. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

За проект постановления о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности проголосовали 100 депутатов. Пять выступили против.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.