Лишение неприкосновенности Атамбаева. Генпрокуратура приступила к рассмотрению

Генеральная прокуратура приступила к рассмотрению заключения специальной депутатской комиссии о лишении экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Об этом 24.kg сообщили в ГП КР.

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По данным ведомства, специалисты изучат направленные Жогорку Кенешем документы и потом отправят в парламент представление о снятии неприкосновенности. «Речь пока идет только о лишении иммунитета, а не о возбуждении уголовного дела. Есть ли для этого основания, мы сможем сказать только по окончании рассмотрения, но когда наши специалисты завершат эту процедуру, сказать сложно. Возможно, до конца этой недели. Пока никаких допросов не проводится, и уголовное дело не возбуждено», — пояснили в ГП КР.

В минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства.