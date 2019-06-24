Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева вызвали на допрос по делу Алмазбека Атамбаева. Об этом в социальной сети Twitter написала его дочь Назгуль Тюлеева.

По ее словам, Нариман Тюлеев приглашен на допрос сегодня.

В Генпрокуратуре не подтвердили, но и не опровергли факт допроса.

Начали приглашать по делу Атамбаева на допрос, сегодня отец приглашён. https://t.co/vl58gRbxgJ — Nazgul Tuleeva (@nntuleeva) June 24, 2019

Напомним, в минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства. Сегодня ГП КР сообщила, что приступила к рассмотрению заключения.