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Общество

Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева вызвали на допрос по делу Алмазбека Атамбаева

Экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева вызвали на допрос по делу Алмазбека Атамбаева. Об этом в социальной сети Twitter написала его дочь Назгуль Тюлеева.

По ее словам, Нариман Тюлеев приглашен на допрос сегодня.

В Генпрокуратуре не подтвердили, но и не опровергли факт допроса.

Напомним, в минувший четверг, 20 июня, парламент направил заключение спецкомиссии в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы государства. Сегодня ГП КР сообщила, что приступила к рассмотрению заключения.
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