Платный паркинг, или Как власти Бишкека порядок на дорогах навести хотят

Власти Бишкека думают над тем, как привести в порядок парковки в столице. Они планируют сделать стоянки платными, как это было несколько лет назад. По предварительным подсчетам, в бюджет города может поступить около 100 миллионов сомов. Планируется, что эти средства направят на развитие инфраструктуры столицы и покупку городского транспорта.

Главное не деньги

В конце 2018 года депутаты Бишкекского городского кенеша не без споров одобрили создание в структуре мэрии управления парковок. Тогда мэр столицы Азиз Суракматов отмечал, что муниципалитет разработает и внесет на рассмотрение положение по организации платных парковок и стоянок вместе с проектом постановления. Первые предложения от новой структуры депутаты раскритиковали.

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«В частности, предлагается проведение аукционов, но нет списка рекомендуемых парковок и стоянок. Нет концепции, технико-экономического обоснования, требований к применению современных технологий, предусматривающих безналичные платежи», — отмечал тогда депутат Таалайбек Сагынов.

К вопросу народные избранники возвращались неоднократно. Озвучивались разные предложения: сдача в аренду через конкурс, аукцион, организация парковочных мест силами мэрии, использование метода ГЧП. На одной из сессий БГК Азиз Суракматов заявил, что бишкекские парковки заинтересовали международный бренд.

В муниципалитете создали рабочую группу, которая должна разработать положение и прийти к мнению, как следует организовать процесс.

Главная цель от создания платных парковок – это не заработать деньги, а сделать некомфортным использование частного транспорта, навести порядок на столичных улицах, чтобы не ставили машины там, где хочется. Депутат БГК Эрмек Усубалиев

Но народный избранник считает, что при этом горожанам должны предоставить альтернативу в виде общественного транспорта, на котором они смогут добираться из любой точки города.

Такой подход, уверены городские власти, позволит существенно уменьшить пробки в столице, улучшить ситуацию на дорогах.

Блин комом

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Навести порядок с парковками местные власти уже пытались. В качестве пилота взяли улицу Шопокова на отрезке от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу. Конкурс провели в январе 2016 года. Победитель, им стал частный предприниматель Сергей Попов, обещал бороться с пробками, обеспечивать порядок и качественный сервис на парковке.

Однако паркоматы так и не заработали, а заторов меньше не стало. Машины ставят в два ряда.

Не изменили ситуацию и камеры «Безопасного города», установленные на проспекте Чуй/Шопокова.

Сейчас муниципалитет через суд пытается расторгнуть договор.

Фото 24.kg. Платная парковка на улице Шопокова. Знаки не помеха

Тогда же в 2016-м Бишкекглавархитектура разработала и утвердила схему дислокации многоярусных автостоянок. Проект предлагали реализовать по линии государственно-частного партнерства, но пока желающих не нашлось, а у муниципалитета на это нет денег. Пожалуй, единственным подобным объектом стала многоярусная парковка, построенная одним из торговых центров.

Но вернемся к очередной попытке. В конце мая мэрия наконец-то внесла на рассмотрение депутатов проект постановления о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок.

Однако вопросов ни у депутатов, ни у общественности меньше не стало.

Территорию столицы разделят на четыре парковочные зоны, исходя из того, что стоимость мест в центре города должна быть самой высокой.

Стоянки также станут платными, независимо от зоны. За каждое машино-место придется платить 50 сомов в сутки. Права на организацию парковки и стоянки будут предоставляться посредством открытых торгов (аукционов), в том числе онлайн. При этом в аренду земля передаваться не будет.

«Это принципиальная позиция мэрии», — заявил вице-мэр Азиз Алымкулов.

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Ему возразил на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре депутат Эрмек Усубалиев. Он отметил, что при таком раскладе аукцион — неподходящий инструмент. Его можно проводить только в случае сдачи в аренду земель или продажи чего-либо.

Заинтересовало депутата и то, каким образом муниципалитет просчитал количество парковочных мест, определил зональность.

Это предполагаемые места. С выездом на место был проведен визуальный осмотр». Начальник муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Улан Джолдошов

Хотя, по мнению Усубалиева, этот вопрос требует другого подхода: «Тут должны быть четкие расчеты, целые НИИ занимаются этими моментами. Это не просто так: захотели и поставили парковку на улице, а учитываются социальное напряжение, поток машин и другие составляющие. Нового ничего не придумаем», — заявил он.

Фото 24.kg. Платная парковка на улице Шопокова

Также на заседании выяснилось отсутствие у документа анализа регулятивного воздействия, а без него положение принимать нельзя.

А как же ТЭО

Тогда же выяснилось, что в 2016 году мэрия по линии привлечения инвестиций в сфере ГЧП инициировала проект «Организации муниципальных парковок вдоль дорог».

Как сообщил вице-мэр Азиз Алымкулов, при поддержке Фонда финансирования подготовки проектов государственно-частного партнерства подрядная организация подготовила технико-экономическое обоснование (ТЭО) и конкурсную документацию проекта. Городскому бюджету это обошлось почти в 9 миллионов сомов.

Сегодня и ТЭО, и конкурсная документация направлены в Министерство экономики КР для рассмотрения и дачи заключения.

Минэконом как уполномоченный государственный орган в сфере ГЧП внес несколько предложений. Однако в самом муниципалитете содержания ни одного из этих документов пока не знают. Объясняют условиями проведения подобных проектов.

В то же время в реализации проектов ГЧП много времени уходит на согласование со всеми государственными органами. Поэтому муниципалитет решил параллельно заняться организацией и упорядочением парковок и стоянок. Для этого и создали предприятие «Бишкекпарковка» и разработали проект.

Но пока не совсем понятно, как именно будут организовывать парковки: вдоль дорог, специальные площадки…

Как отметил Азиз Алымкулов, муниципалитет будет предоставлять только право организовывать парковки.

«Победитель аукциона должен через департамент парковок заказывать схемы у Бишкекглавархитектуры. Далее за свой счет на их основании наносить дорожную разметку и проводить другие работы», — заявил он.

Пока складывается впечатление, что в муниципалитете сами слабо представляют, что хотят получить на выходе.