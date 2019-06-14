Платные парковки. Власти Бишкека пока не понимают, как будет работать система

В Бишкекском городском кенеше предложили изучить международный опыт организации платных парковок. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил депутат Эрмек Усубалиев.
Вице-мэр Азиз Алымкулов сообщил, что муниципалитет предлагает проведение аукционов на право размещения парковок.
«Земельные участки в аренду под парковки мы предоставлять не будем. Это принципиальная позиция муниципалитета. Мы будем предоставлять право организовывать на них парковки. Победитель аукциона должен через департамент парковок заказывать схемы у Бишкекглавархитектуры. Далее за свой счет на их основании наносить дорожную разметку и проводить другие работы», — отметил он.
Эрмек Усубалиев заметил, что аукцион — неподходящий инструмент, поскольку его проводить можно в случае сдачи в аренду земель. «Но мы их не будем сдавать. Поэтому нужен другой механизм, чтобы в дальнейшем не возникло проблем из-за юридического несоответствия», — сказал он.
«Не надо изобретать велосипед. Все города в мире двигаются по одному принципу — полной автоматизации системы, а не как у нас — с палочками бегают. И тут должны быть четкие расчеты, целые НИИ занимаются этими моментами. Это не просто так: захотели и поставили парковку на улице, а учитываются социальное напряжение, поток машин и другие составляющие. Нового ничего не придумаем. Надо идти так, как идет весь мир, и просто под себя немного подкорректировать. Однако у нас почему-то боятся использовать видение людей, стран, которые уже прошли этот опыт», — подчеркнул Эрмек Усубалиев.
Он пояснил, что перед городскими властями не стоит задача — просто отдать улицы в аренду и заработать на этом.
Главная цель — упорядочить движение в городе, избавиться от пробок, а людей пересадить на общественный транспорт.Эрмек Усубалиев
«Поэтому вопрос должны решать комплексно: вводя платный паркинг, необходимо предоставить горожанам альтернативу в виде общественного транспорта», — заключил он.
Напомним, что мэрия Бишкека внесла на рассмотрение депутатов городского кенеша проект постановления о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок.