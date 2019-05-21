В Бишкеке появятся платные парковки

Мэрия Бишкека внесла на рассмотрение депутатов городского кенеша проект постановления о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Разработанные схемы будут определять места организации платных парковок и стоянок с указанием границ, количества парковочных мест и способов остановки авто. Будет создан реестр платных парковок и стоянок. Права на организацию парковки и стоянки будут предоставляться посредством открытых торгов (аукционов), в том числе онлайн.

Территорию столицы разделят на четыре парковочные зоны, исходя из того, что стоимость парковки в центре города должна быть самой высокой.

Так, парковка в первой зоне, ограниченной бульваром Молодой Гвардии, улицами Фрунзе, Ибраимова, Боконбаева, а также вокруг рынков, торговых центров, независимо от места их расположения, в первый час будет стоить 30 сомов, в последующие часы — 10 сомов.

Парковка автомобиля во второй зоне, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Юнусалиева, Ахунбаева, Бакаева, Толстого, Фучика, обойдется автолюбителю в первый час пребывания в 20 сомов, в последующие часы — по 10 сомов.

Первый час нахождения на парковке в третьей зоне, ограниченной БЧК, улицами Курманджан Датки, Шабдана Баатыра, Ахунбаева, Каралаева, Токомбаева, Масалиева, Жайыла Баатыра, Чортекова, Муромской, Гагарина, Алыкулова, Лущихина, Т.Фрунзе, Садыгалиева, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Профсоюзной, Фучика, обойдется в 15 сомов, в последующие часы — по 10 сомов.

Парковка на остальных территориях, или четвертая зона в границах Бишкека, не вошедших в указанные зоны, будет стоить 10 сомов ежечасно.

Стоянки также станут платными, независимо от зоны. За каждое машиноместо придется платить 50 сомов в сутки.

Проект положения не распространяется на организацию парковок и стоянок на земельных участках, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц, а также предоставленных во временное пользование.