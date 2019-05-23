Мэрия Бишкека на платных парковках надеется зарабатывать по 100 миллионов сомов

Мэрия Бишкека за счет платных парковок надеется зарабатывать по 100 миллионов сомов в год. Об этом на круглом столе сообщил заведующий отделом транспорта столичного муниципалитета Кубан Джусупов.

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По его словам, в настоящее время платная парковка по улице Шопокова приносит ежегодно 2,5 миллиона сомов. По остальным парковкам информации нет.

«Мы надеемся собирать по 100 миллионов сомов в год. Все зависит от тарифной политики», — сказал Кубан Джусупов.

Он добавил, что собранные деньги пойдут на улучшение инфраструктуры города.