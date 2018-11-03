Мэрия Бишкека пытается расторгнуть договор по платной парковке на Шопокова

По платной парковке на улице Шопокова в Бишкеке идет судебное разбирательство в Межрайонном суде. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

Конкурс на организацию платных парковок на отрезке от Московской до проспекта Жибек Жолу, напомним, провели в январе 2016 года. Победитель конкурса — предприниматель Сергей Попов —обещал бороться с пробками, обеспечивать порядок и качественный сервис на парковке. Однако паркинг не стал автоматизированным, водителей по-прежнему обслуживают парковщики, а проблема с пробками так и не решена.

«Мы подали в суд, поскольку они не выполнили условия договора примерно на 80 процентов. Пока нет решения суда, мы не можем разорвать контракт и демонтировать то, что было установлено. Поэтому с автовладельцев продолжают взимать за парковку авто (по 40 сомов)», — отметили в муниципалитете.

Сборы за муниципальные парковки в Бишкеке отменили несколько лет назад по поручению тогдашнего мэра Кубанычбека Кулматова. В ближайшее время в мэрии представят новое положение по организации парковок.