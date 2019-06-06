Беспорядки в Ороке. Два подростка получили черепно-мозговые травмы

Два подростка из села Орок поступили 5 июня в Бишкекскую городскую детскую больницу скорой медицинской помощи после драки с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

«Один из подростков, 2003 года рождения, поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и находится в отделении нейрохирургии. Второго, также 2003 года рождения, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга» сегодня переведут из отделения реанимации в общую палату. Состояние у обоих стабильное. Все необходимое лечение они получают, находятся под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После этого собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержаны 32 человека, 31 из них отпущен, один гражданин содержится в ИВС Сокулукского района.