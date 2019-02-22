13:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в пользу ОПГ

Антикоррупционная служба в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе судебных органов Кыргызстана установила факт вынесения заведомо неправосудных решений в интересах отдельных преступных групп, причастных к фактам рейдерского захвата объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов. Об этом сообщает ГКНБ.

Установлено, что противоправные деяния отдельных преступных группировок, причастных к фактам незаконного завладения имуществом и объектами предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, были признаны законными путем вынесения заведомо неправосудных решений работниками судебной системы КР.

Генеральной прокуратурой КР в отношении трех действующих судей Бишкекского городского суда, трех действующих и одного бывшего судей Верховного суда КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 319 (коррупция) Уголовного кодекса КР, которое для организации следствия направлено в ГСУ ГКНБ КР.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года по вышеуказанным фактам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 (коррупция), в старой редакции Уголовного кодекса КР было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека.
Ссылка:
просмотров: 3237
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Судья Кара-Суйского района требовал взятку за решение дела. Его оправдали
В Джалал-Абаде член ОПГ незаконно хранил обрез и патроны
Бревна в своих глазах не видим. Замглавы МВД обвинил СМИ в пропаганде ОПГ
У претендентов на должность судей нет равного доступа к госслужбе
Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов
В Кыргызстане определили самых богатых судей
Член ОПГ, обещая выбить долг, взял 17 тысяч сомов и скрылся
Адвокат рассказал о давлении на помощника судьи, обвиняемого в присвоении денег
В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи
Популярные новости
Пытавшуюся покончить с&nbsp;собой в&nbsp;Бишкеке девочку обвинили в&nbsp;краже Пытавшуюся покончить с собой в Бишкеке девочку обвинили в краже
В&nbsp;Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в&nbsp;похищении и&nbsp;жестоком избиении В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в&nbsp;коме Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме
В&nbsp;Бишкеке Lexus врезался в&nbsp;столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована В Бишкеке Lexus врезался в столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована
Бизнес
Вакансии на&nbsp;Lalafo: Работа найдет вас сама Вакансии на Lalafo: Работа найдет вас сама
22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера&nbsp;О! 22 и 23 февраля — СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
С&nbsp;новым тарифом BRAVO от&nbsp;MegaCom интернет теперь можно дарить С новым тарифом BRAVO от MegaCom интернет теперь можно дарить
Идеи подарков для мужчин на&nbsp;любой бюджет Идеи подарков для мужчин на любой бюджет