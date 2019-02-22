Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в пользу ОПГ

Антикоррупционная служба в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе судебных органов Кыргызстана установила факт вынесения заведомо неправосудных решений в интересах отдельных преступных групп, причастных к фактам рейдерского захвата объектов недвижимости и месторождений иностранных инвесторов. Об этом сообщает ГКНБ.

Установлено, что противоправные деяния отдельных преступных группировок, причастных к фактам незаконного завладения имуществом и объектами предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, были признаны законными путем вынесения заведомо неправосудных решений работниками судебной системы КР.

Генеральной прокуратурой КР в отношении трех действующих судей Бишкекского городского суда, трех действующих и одного бывшего судей Верховного суда КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 319 (коррупция) Уголовного кодекса КР, которое для организации следствия направлено в ГСУ ГКНБ КР.

Следует отметить, что в ноябре 2018 года по вышеуказанным фактам по признакам преступлений, предусмотренных ст. 303 (коррупция), в старой редакции Уголовного кодекса КР было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека.