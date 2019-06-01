Эрнесту Карыбекову отказали в переводе в колонию-поселение

Эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков написал прошение в ГСИН о переводе его в колонию-поселение.

Читайте по теме Эрнест Карыбеков просит перевести его в колонию-поселение 24.kg глава комитета по защите политзаключенных Сапарбек Аргымбаев, Эрнесту Карыбекову в переводе отказано. Поскольку по новой редакции УК и УПК он может рассчитывать на условно-досрочное только после того, как отсидит две трети срока, то есть не раньше осени 2020 года. «По старому уголовному законодательству он должен был отбыть одну треть. Но он подал прошение, когда вступила в силу новая редакция», — пояснил Сапарбек Аргымбаев.

Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. Отметим, что Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.

Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.