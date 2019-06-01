Эрнесту Карыбекову отказали в переводе в колонию-поселение

Эксперт по энергетике Эрнест Карыбеков написал прошение в ГСИН о переводе его в колонию-поселение.
Ранее Верховный суд Кыргызстана вынес решение о сокращении срока заключения Эрнесту Карыбекову до 11 лет. Отметим, что Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято.
Осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.