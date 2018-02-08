Суд снял с Сарыгулова и Карыбекова обвинение в насильственном захвате власти

Суд снял с бывшего госсекретаря Кыргызстана Дастана Сарыгулова и эксперта Эрнеста Карыбеков обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил председатель комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, при этом оба политзаключенных осуждены по статье «Укрывательство преступления».

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«Сарыгулову и Карыбекову исключили в приговоре статью «Насильственный захват власти», но по этой статье осудили Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова. Карыбекова и Сарыгулова обвинили в укрывательстве преступления. Однако это обвинение бездоказательно, ведь они не укрывали какие-либо вещественные доказательства, по которым их могли бы привлечь к ответственности. Суд вынес такое решение, чтобы оправдать беззаконие. Горсуд подтвердил его», — сказал Сапар Аргымбаев.

Вчера Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.