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Общество

Верховный суд: Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены

Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены. Судебная коллегия по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда рассмотрела сегодня заявления по новым обстоятельствам и представления учреждения № 27 ГСИН. 

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По данным ВС КР, постановление от 7 июня 2018 года в отношении Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова изменено и определено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и девять месяцев. Судебная коллегия постановила освободить Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова из мест лишения свободы в связи с отбытием наказания. 

Однако в ГСИН решение суда еще не поступило. 

Ранее Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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