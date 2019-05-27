В каких условиях сидит Дамир Мусакеев, просят проверить его адвокаты

Адвокаты экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева, приговоренного 24 мая Свердловским районным судом Бишкека к пяти годам лишения свободы, обратились в Национальный центр по предупреждению и борьбе с пытками. Об этом 24.kg сообщил глава организации Нурдин Сулайманов.

По его словам, конкретных жалоб на какие-либо нарушения не поступало, но юристы просили навестить Дамира Мусакеева в СИЗО-1, чтобы оценить условия его содержания и выяснить, имеет ли место жестокое обращение.

Ранее СДПК заявляла, что в отношении Дамира Мусакеева произошел судебный произвол и его вина лишь в том, что он не предал экс-президента Алмазбека Атамбаева. Адвокаты готовятся обжаловать вердикт первой инстанции.

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Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.