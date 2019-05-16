Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне

Родственные связи, баснословные зарплаты и мутные схемы... Очередной скандал, связанный с «дочкой» ОАО «Кыргызтелеком» — компанией «КТ Мобайл», может стоить кресла премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву?

Пятнадцать лет на запуск

История «КТ Мобайл» берет начало еще с 2003 года. Периодически компания оказывается в центре внимания. Власти носятся с ней как с писаной торбой. Но заработает ли еще один государственный сотовый оператор — тут большие сомнения.

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Накануне вопрос подняли в парламенте страны. Депутат Жанар Акаев обратил внимание коллег и членов правительства, что компания, обладающая огромным ресурсом, не работает, но руководство ОсОО уже получает баснословные зарплаты. Он инициировал создание комиссии по проверке деятельности «КТ Мобайл». «Сообщается, что компания взяла 345 миллионов сомов, руководители получают большую зарплату. Почему в государственной компании должны столько зарабатывать и еще брать 345 миллионов? Надо разобраться. Есть информация, что один из руководителей компании является родственником премьер-министра», — заявил Жанар Акаев.

ОсОО «КТ Мобайл» является дочерним предприятием ОАО «Кыргызтелеком». Компания создана в 2003 году. Тогда же она получила лицензию и частоты для предоставления услуг сотовой связи стандарта GSM. Однако на практике компания так и не запустилась.

«Кыргызтелеком» запустил в работу тестовую сеть в апреле 2009 года. Тогда она охватывала Бишкек, Чуйскую область, Ош и северный берег Иссык-Куля.

Тогда же сообщалось, что «Кыргызтелеком» открыл еще одну сотовую компанию на рынке. Но на рынок компания тогда так и не вышла. Однако это не помешало ей в 2014 году получить самый ценный для сотовиков ресурс — частоты. Более того, на сегодня у нее самый большой диапазон частот.

В 2014 году ОсОО «КТ Мобайл» получило радиочастотный ресурс общей шириной в 32 МГц: 7 МГц в диапазоне 900 МГЦ, 10 МГц в диапазоне 1 800, 10 МГц в диапазоне 2 100, и 5 МГц — в 2100-TDD.

Три сотовых оператора готовы за любые деньги купить частоты. Но их просто нет. А неработающая компания ими владеет, но не использует многие годы.

Поскольку компания не является частной, то она подлежит проверке Счетной палаты. В 2016 году публиковались некоторые выдержки по итогам аудита компании за 2015 год. Тогда были выявлены нерационально использованные средства. Так, в декабре 2013 года ОАО «Кыргызтелеком» выдало заем ОсОО «КТ Мобайл» в 40 миллионов сомов для получения лицензии в области электрической деятельности и радиочастотного спектра. Но работать компания так и не начала. Зато получила в 2015 году 197,2 тысячи сомов от ОАО «Кыргызтелеком» для погашения долгов перед Госагентством связи и Налоговой службой.

На сегодня задолженность ОсОО «КТ Мобайл» перед государством составляет 170 миллионов сомов.

Большая часть средств — задолженность по плате за неиспользование частот. Собственных средств, чтобы погасить долги и выйти на рынок, у «КТ Мобайл» нет.

Игра в одни ворота

Летом 2018 года глава «Кыргызтелекома» Нурлан Мадаминов вновь заговорил о запуске мобильного оператора на базе «КТ Мобайл». На этот раз речь зашла о том, что компания станет виртуальным мобильным оператором. В то, что дело пойдет дальше разговоров, мало кто верил. Но процесс пошел.

В ноябре 2018-го ОсОО «КТ Мобайл» объявило аукцион на право заключения договора о совместной деятельности. Торги выиграла компания MegaCom, заплатившая за право работы 345 миллионов сомов.

Планировалось, что компания MegaCom сможет использовать частоты «КТ Мобайл» для своей деятельности. Правда, у «дочки» «Кыргызтелекома» были свои планы. Они хотели запуститься на базе MegaCom. Проще говоря, собирались использовать частоты, оборудование и биллинг раскрученной компании MegaCom для того, чтобы самим выйти на рынок.

«Компании MegaCom выгодно это соглашение. По условиям оферты, мы платим им 67 процентов от полученного валового дохода на первом этапе за то, что пользуемся их частотами. А затем, когда мы будем работать на своих частотах и оборудовании, доход будет делиться 50/50. Кроме того, не правильна позиция MegaCom о том, что для совместной реализации проекта требуется $86 миллионов. Для запуска проекта от «Альфа Телекома» не нужны никакие расходы», — рассказывал журналистам на пресс-конференции теперь уже бывший заместитель директора «КТ Мобайл» Эрназар Иманкадыр уулу.

Работы нет, зарплаты платят

Еще до запуска «КТ Мобайл» успел отличиться. И совсем не планируемыми низкими тарифами или выгодными условиями. В сеть попали данные о якобы баснословных зарплатах сотрудников компании. Руководству «КТ Мобайл» пришлось объясняться.

На сегодня в «КТ Мобайл» работают 27 человек. Максимальная зарплата в компании — 157 тысяч сомов, средняя — 30-40 тысяч сомов.

Журналистов интересовал вполне конкретный вопрос, а сколько получает сам заместитель гендиректора компании «КТ Мобайл» Эрназар Иманкадыр уулу. Однако он предпочел уйти от ответа.

«Вы же знаете, что есть такое понятие, как корпоративная этика. У нас в компании сотрудники сами не знают, сколько получают их коллеги», — уклончиво ответил сын свояка премьер-министра.

А заодно и опроверг данные о том, что должность он получил благодаря папе — Иманкадыру Рысалиеву, который является руководителем секретариата международной организации «Открытое правительство».

К чему спешка

«КТ Мобайл» планировал выйти на рынок под названием «Салам» 8 мая. Однако известно это стало только после обнародованных данных о зарплатах в компании и последовавшей за этим пресс-конференции. В «КТ Мобайл» объяснили это тем, что не хотели раньше времени все рассказывать и давать рекламу до запуска.

Эрназар Иманкадыр уулу заявил журналистам, что кто-то специально пытается очернить компанию и помешать проекту.

Более того, он пообещал, что компания все равно заработает. Если договориться с MegaCom не удастся, то соглашение будет заключено с другим сотовым оператором. Но «КТ Мобайл» все равно заработает в этом году.

Откуда вдруг такая прыть и желание во что бы то ни стало создать еще одного национального сотового оператора? Все просто. Никакого альтруизма нет. Действие лицензии ОсОО «КТ Мобайл» на частоты заканчивается в 2019 году. Если компания не запустится, то частоты вернутся в собственность государства и могут быть снова выставлены на конкурс.

Денег, чтобы вновь выкупить такой широкий частотный диапазон, у «КТ Мобайл» нет.

Поэтому выбора у владельцев нет. Либо они запускаются сейчас любыми путями, либо теряют такую возможность навсегда. Остается только один вопрос — зачем государству еще один национальный сотовый оператор, если уже есть MegaCom?

Родственники премьер-министра

Ответ на вопрос, зачем нужна «КТ Мобайл», оказался очень прост — кормить родственников высокопоставленных чиновников.

Компанию возглавляет Нурбек Мукамбетов. Но он, как оказалось, лишь номинальный директор. По сути, все руководство было сконцентрировано в руках заместителя Эрназара Иманкадыр уулу — сына бывшего пресс-секретаря сбежавшего президента Аскара Акаева Иманкадыра Рысалиева.

Кто такой Иманкадыр Рысалиев? В обществе регулярно называют его серым кардиналом президента Сооронбая Жээнбекова. В соцсетях широко обсуждались его родственные связи с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и влияние, которое он оказывает на главу правительства в кадровых и иных вопросах. Накануне премьер сам подтвердил эту информацию: Рысалиев приходится ему свояком.

Такое родство в Кыргызстане считается довольно близким. Бажалар (свояки по-кыргызски) могут дружить, помогать и поддерживать друг друга даже вне зависимости от того, насколько близки их супруги — сестры.

Мало кто уже помнит, но карьеру свою Рысалиев начал еще при Акаеве. Был его помощником и пресс-секретарем.

После его назначили на должность министра труда и социального развития. После мартовских событий СМИ писали о нем, называя в своих публикациях Берией из-за внешнего сходства и привычки смотреть из-под очков.

Во времена Бакиева он был главой Госантимонополии и гендиректором госпредприятия «Кыргыз почтасы». И даже после отставки, уже возглавляя Бишкекский филиал международного института развития демократии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ), все равно получал зарплату, о чем писали СМИ.

В новейшей истории он известен как член политсовета партии «Ата-Журт».

Выяснилось, что Иманкадыр Рысалиев был советником спикера ЖК Асылбека Жээнбекова.

Сейчас он руководит секретариатом международной организации «Открытое правительство» (OGP). Гражданские активисты уже потребовали его отставки.

Войны за цифровизацию

Стоит отметить, что нынешнее положение Иманкадыра Рысалиева весьма перспективное. В этом году Сооронбай Жээнбеков наравне с развитием регионов поставил в приоритете цифровизацию. Нетрудно догадаться, что в цифровую трансформацию госуправления будут направлены миллионы долларов. И за этот поток уже началась нешуточная борьба.

Доказательством того, что за право реализовать проекты в сфере цифровизации уже началась битва, служат уголовные дела в отношении руководства ГП «Инфоком» и ГРС. Правозащитники активно возмущаются происходящим и пишут в социальных сетях, что за травлей стоит не кто иной, как Иманкадыр Рысалиев.

«Мне кажется, что в травле Шаиковой и Догоева есть его активное подковерное участие. Как сообщают в СМИ, это был амбициозный многоходовый план заменить своими родственниками и друзьями всех, кто так или иначе имеет отношение к цифровизации и новым технологиям, то есть наиболее компетентных наших служащих», — написала в соцсетях Гульнара Джурабаева.

24.kg она пояснила, что к таким выводам пришла после того, как ГКНБ «безоглядно действовал» по уголовному делу о закупке бланков для биометрических загранпаспортов.

Это доказывает, что у руководства спецслужб была поддержка либо со стороны президента, либо премьера. И когда выяснилось, что Рысалиев приходится родственником Абылгазиеву, закрались подозрения. Гульнара Джурабаева

Гульнара Джурабаева отметила, что в соцсетях обсуждаются также родственные связи и близкие отношения Иманкадыра Рысалиева с главой Госкомитета связи Бакыта Шаршембиева и директора Фонда госимущества Рената Тулебердиева. Все вместе, по ее словам, могут быть заинтересованы в отстранении от участия в цифровой трансформации советника президента Дастана Догоева.

Кому достанется пирог

В последнее время в Кыргызстане то и дело всплывают интересные подробности о родственных связях первых лиц с новыми назначенцами. Складывается ощущение, что страну, как пирог, пытаются поделить между собой многочисленные родственники высокопоставленных чиновников. Делается ли это за спиной президента или он обо всем осведомлен, трудно сказать. Но то, что глава государства прислушивается к мнению общественности, — очевидно.

После разгоревшегося скандала, сына Рысалиева уволили с должности замдиректора ОсОО «КТ Мобайл». Но осадок, как говорится, остался.

Хватит ли политической воли переломить ситуацию и на должности назначать не родственников, приближенных и верных, а профессионалов?

Этот экзамен Сооронбаю Жээнбекову еще предстоит пройти. И главным испытанием станет ближайшее назначение председателя ГКНБ.