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Власть

В Жогорку Кенеше создали комиссию, которая изучит деятельность «КТ Мобайл»

В Жогорку Кенеше создали депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Решение приняли сегодня на заседании парламента.

С таким предложением в начале заседания выступил депутат Жанар Акаев. Тогда торага Дастан Джумабеков напомнил, что прежде необходимо решение фракции или профильного комитета.

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После заседания слово попросил лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев. Он сообщил, что фракция приняла решение по компании и направила его спикеру.

«Здесь не только о «КТ Мобайл» речь, а вообще об эффективности предприятий с госдолей, зарплат их руководителей, премий. Давайте сегодня проголосуем за создание комиссии, а ее состав утвердим завтра на заседании», — предложил он.

Дастан Джумабеков отметил, что решение о создании комиссии поступило и от фракции СДПК.

Депутаты поддержали предложение.
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