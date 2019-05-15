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Власть

Кругом одна родня. Скандал с «КТ Мобайл» прокомментировали в правительстве

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести проверку обоснованности размеров зарплат сотрудников компании «КТ Мобайл» и анализ эффективности ее организационной структуры. Об этом сообщает пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.

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«Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако, о том, что его сын — Эрназар — является заместителем директора компании «КТ Мобайл» Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьер-министра отмечает, что «Мухаммедкалый Абылгазиев придерживается принципа, который предполагает, что государственная деятельность и родственные отношения ни в коем случае не совместимы».

«Стоит подчеркнуть, что все вопросы, касающиеся кадровых решений, использования средств компании и установления размеров заработных плат его сотрудникам, регулируются самой компанией и ее собственником — ОАО «Кыргызтелеком», — отмечают в кабмине.

В Жогорку Кенеше сегодня создали депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Решение приняли сегодня на заседании парламента. 

 

 
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