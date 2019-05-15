Кругом одна родня. Скандал с «КТ Мобайл» прокомментировали в правительстве

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести проверку обоснованности размеров зарплат сотрудников компании «КТ Мобайл» и анализ эффективности ее организационной структуры. Об этом сообщает пресс-секретарь главы кабмина Адилет Султаналиев.
Пресс-секретарь премьер-министра отмечает, что «Мухаммедкалый Абылгазиев придерживается принципа, который предполагает, что государственная деятельность и родственные отношения ни в коем случае не совместимы».
«Стоит подчеркнуть, что все вопросы, касающиеся кадровых решений, использования средств компании и установления размеров заработных плат его сотрудникам, регулируются самой компанией и ее собственником — ОАО «Кыргызтелеком», — отмечают в кабмине.
В Жогорку Кенеше сегодня создали депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». Решение приняли сегодня на заседании парламента.