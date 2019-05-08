Скандал с бланками Е-загранпаспортов. Дастана Догоева допросили как свидетеля

Советника президента страны Дастана Догоева допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакыт Осмоналиев.

По его словам, сейчас Дастан Догоев вышел с допроса.

«Дастан Догоев не имеет никакого отношения к тендеру на закупку загранпаспортов», — сказал Бакыт Осмоналиев.

Напомним, что руководство ГП «Инфоком» и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП «Инфоком» Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его отпустили под домашний арест.

Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.