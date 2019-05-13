В инфекционной больнице снова наплыв больных. Нет мест даже в коридорах

В Республиканской клинической больнице наблюдается большая очередь. 9-10 мая мест не было даже в коридорах. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Почему не могут открыть еще одну больницу?» — интересуется он.
Читатель отметил, что в больнице нет горячей воды. «Почему бы не установить водонагреватели, ведь много пациентов с маленькими детьми, новорожденными, их надо умывать, подмывать...» — написал он.
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