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Общество

В инфекционной больнице снова наплыв больных. Нет мест даже в коридорах

В Республиканской клинической больнице наблюдается большая очередь. 9-10 мая мест не было даже в коридорах. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Почему не могут открыть еще одну больницу?» — интересуется он.

Читатель отметил, что в больнице нет горячей воды. «Почему бы не установить водонагреватели, ведь много пациентов с маленькими детьми, новорожденными, их надо умывать, подмывать...» — написал он.

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Инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Во время эпидемий в ней вынуждены размещать пациентов в коридорах. Четырехсторонний меморандум о строительстве новой больницы Минздрав, Минфин, Минэкономики и корейская сторона подписали еще в 2016 году. Тогда подсчитали, что новое здание, построенное на льготный кредит, обойдется в $10 миллионов. Теперь цифра увеличилась до $27 миллионов. В конце 2018-го корейская сторона завершила технико-экономическое обоснование проекта.

Поскольку проект кредитный, он должен пройти еще утверждение и ратификацию в Жогорку Кенеше и получить одобрение президента.

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