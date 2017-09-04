Инвесторы готовы профинансировать строительство корпуса инфекционной больницы

Южнокорейские инвесторы готовы вложить в строительство нового инфекционного корпуса более $10 миллионов, сообщили в Минздраве.

По данным пресс-центра, в Кыргызстан прибыла делегация из Южной Кореи. Сегодня, 4 сентября, в Минздраве КР состоялась двухсторонняя встреча.

«Этого мы долго ждали. В 2016-м подписан меморандум намерения строительства нового инфекционного корпуса на 150 коек, — рассказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев. — Минздрав, Минфин, Минэкономики и корейская сторона ранее подписали четырехсторонний меморандум, где расписаны пошаговые мероприятия, а недавно был проведен тендер и определен победитель. Члены делегации из победившей компании будут проводить медицинскую, строительную экспертизу».

«Если будет принято решение строить клинику, то начнется строительство. Это кредитные средства, но кредит малопроцентный. Что же касается исполнителей, то корейцы являются одними из лучших партнеров по обеспечению и оснащению медицинских учреждений и входят в тройку лидеров. Если строительство все-таки состоится, мы надеемся, что будет построена хорошая клиника. По нашим расчетам, на ее строительство предусматривалось где-то $10 миллионов, но корейская сторона готова увеличить сумму, потому что хочет улучшить материально-техническую базу и укрепить приемное, реанимационное отделения и лабораторную службу РКИБ», — добавил главврач.