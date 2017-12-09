В Бишкеке ожидают строительства нового корпуса инфекционной больницы

«Надеемся, что новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы начнут строить в 2018 году», — сообщил ИА «24.kg» главный врач медучреждения Гулжигит Аалиев.

«Сейчас идет экспертная оценка корейскими специалистами. Среднесрочные выводы они уже сделали. Отчет перед банком, который будет финансировать проект, сделан, и предварительное одобрение получено», — сказал Гулжигит Аалиев.

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Южнокорейские инвесторы готовы вложить в строительство нового инфекционного корпуса на 150 коек более $10 миллионов.

Во время подъема заболеваемости пациентов в больнице вынуждены размещать в коридорах. Сейчас растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.