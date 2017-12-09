12:03
-2
USD 69.75
EUR 81.86
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке ожидают строительства нового корпуса инфекционной больницы

«Надеемся, что новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы начнут строить в 2018 году»,  сообщил ИА «24.kg» главный врач медучреждения Гулжигит Аалиев.

«Сейчас идет экспертная оценка корейскими специалистами. Среднесрочные выводы они уже сделали. Отчет перед банком, который будет финансировать проект, сделан, и предварительное одобрение получено», — сказал Гулжигит Аалиев.

Читайте по теме
ОРВИ наступает: в реанимации инфекционной больницы в Бишкеке 14 пациентов

Южнокорейские инвесторы готовы вложить в строительство нового инфекционного корпуса на 150 коек более $10 миллионов.

Во время подъема заболеваемости пациентов в больнице вынуждены размещать в коридорах.  Сейчас растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. 
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
ОРВИ наступает: в реанимации инфекционной больницы в Бишкеке 14 пациентов
Выявлены недостатки при строительстве дороги Балыкчи — Каракол
Медики прогнозируют пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
Для работников культуры Кыргызстана построят четыре многоэтажных жилых дома
В Бишкеке сносят незаконно возведенную пристройку к кафе «Фаризат»
В Кыргызстане за шесть лет количество детсадов увеличилось в 2,5 раза
Долевое строительство: мечты и реальность
В Бишкеке растет заболеваемость гепатитом А. Один ребенок в реанимации
После обвала пристройки дома «Авангард-стиль» появились липовые акты проверок
Обрушение стены. Компании «Авангард стиль» грозит административный штраф
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из&nbsp;&laquo;скорой&raquo; уходят врачи Бишкекчан скоро будет некому спасать. Из «скорой» уходят врачи
Бизнес
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO
Интернет-роуминг от&nbsp;MegaCom: путешествуй по&nbsp;Африке! Интернет-роуминг от MegaCom: путешествуй по Африке!
Купи смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получи скидку на&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; 50&nbsp;процентов! Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!
MegaPay&nbsp;&mdash; новый онлайн-сервис оплаты услуг MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг