Идет подготовка к строительству нового корпуса инфекционной больницы в Бишкеке

Корейская сторона завершила технико-экономическое обоснование проекта «Строительство корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке на 150 коек». Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, меморандум о строительстве нового корпуса клиники подписали в 2016 году. Исполнитель проекта Корейский фонд сотрудничества и экономического развития (EDCF) определил подрядчика для разработки технико-экономического обоснования — университетскую клинику «Инха».

«Специалисты несколько раз приезжали в Кыргызстан, изучали состояние инфекционной службы Кыргызстана, эффективность проекта, необходимость строительства нового корпуса. Корейская сторона презентовала ТЭО и обоснование проекта», — сообщили в Минздраве.

На строительство корпуса инфекционной больницы планируют потратить $27 миллионов.

Поскольку проект кредитный, он должен пройти утверждение и ратификацию в Жогорку Кенеше, получить одобрение президента. Только после этого можно приступать к его реализации.

«Сейчас мы ждем от корейской стороны проект соглашения», — добавили в Минздраве.

Действующая инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Во время эпидемий в больнице вынуждены размещать пациентов в коридорах. Сейчас растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.