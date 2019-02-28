На выборах главы ОТРК дисквалифицировали Каарманбека Кулуева

Члены наблюдательного совета ОТРК дисквалифицировали одного из кандидатов на пост генерального директора — сотрудника «Азаттыка» Каарманбека Кулуева. Об этом 24.kg сообщил один из членов НС Игорь Шестаков.

Читайте по теме Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру

По его словам, Каарманбек Кулуев не явился на собеседование и высказал желание ответить на вопросы представителей НС по скайпу. «Это просто неуважение. Мы его отстранили. Необходимо личное присутствие претендента. Осталось 17 человек с учетом, что Илим Карыпбеков кандидатуру снял», — сказал Игорь Шестаков.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.