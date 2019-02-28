На выборах главы ОТРК дисквалифицировали Каарманбека Кулуева

Члены наблюдательного совета ОТРК дисквалифицировали одного из кандидатов на пост генерального директора — сотрудника «Азаттыка» Каарманбека Кулуева. Об этом 24.kg сообщил один из членов НС Игорь Шестаков.
По его словам, Каарманбек Кулуев не явился на собеседование и высказал желание ответить на вопросы представителей НС по скайпу. «Это просто неуважение. Мы его отстранили. Необходимо личное присутствие претендента. Осталось 17 человек с учетом, что Илим Карыпбеков кандидатуру снял», — сказал Игорь Шестаков.
Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.
Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.