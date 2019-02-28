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Общество

На выборах главы ОТРК дисквалифицировали Каарманбека Кулуева

Члены наблюдательного совета ОТРК дисквалифицировали одного из кандидатов на пост генерального директора — сотрудника «Азаттыка» Каарманбека Кулуева. Об этом 24.kg сообщил один из членов НС Игорь Шестаков.

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По его словам, Каарманбек Кулуев не явился на собеседование и высказал желание ответить на вопросы представителей НС по скайпу. «Это просто неуважение. Мы его отстранили. Необходимо личное присутствие претендента.  Осталось 17 человек с учетом, что Илим Карыпбеков кандидатуру снял», — сказал Игорь Шестаков.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.
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