Выборы главы ОТРК. Илим Карыпбеков снял свою кандидатуру

Генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков отказался от участия в выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он был не лучшим руководителем ОТРК, было много ошибок, проступков, недочетов. «Бывал жестким, порою грубоватым. За все искренне прошу простить и понять. Но неизменным всегда было одно, какое бы решение я не принимал, всегда руководствовался интересами общества и коллектива ОТРК, старался стоять за позиции канала до конца. Надеюсь, не сильно подпортил имидж ОТРК», — написал Илим Карыпбеков.

Он поблагодарил и вечного оппонента Эдиля Байсалова за критику и пожелал удачи всем конкурсантам. Отдельное спасибо сказал одному их претендентов на должность гендиректора канала Адилю Турдукулову, что тот в своих постах и комментариях не переходил на личности.

Таким образом, на пост баллотируется 18 человек. Сегодня второй день конкурса. Кандидаты должны пройти собеседование.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности телеканала.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.