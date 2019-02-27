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Общество

Родители, бдите! Набирает популярность новая игра «Исчезни на 48 часов»

ГУВД Бишкека обеспокоено подростковой игрой «Исчезни на 48 часов». В управление образования мэрии столицы направлено соответствующее письмо.

В социальных сетях появилась новая игра «Исчезни на 48 часов». Ее главная цель — поднять на ноги как можно больше людей, попасть в социальный розыск и не говорить о причинах ухода.

ГУВД Бишкека рекомендует провести профилактические разъяснительные собрания в школах с родителями. При возникновении подобных случаев незамедлительно следует обратиться в правоохранительные органы.

Суть игры: чем активнее поиски волонтеров и сотрудников милиции, тем больше участник получит очков. Ребенка провоцируют уйти из дома на двое суток и прервать связь с родными и друзьями.

Детям, чьи родители обратятся с просьбой в поисках ребенка в соцсетях или правоохранительные органы, начисляются очки. Опасная для жизни игра набирает обороты в Facebook.
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