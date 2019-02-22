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Общество

Правительство сформировало антикоррупционный совет

Сформировался состав антикоррупционного совета при правительстве Кыргызстана. Об этом сообщила генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

Решением кабмина в состав совета от гражданского сектора вошли сама Нурипа Муканова, директор общественного объединения «Результат» Жылдыз Торалиева, председатель общественного совета СВД Ялкун Даутов, зампредседателя общественного объединения «Юристы Кыргызстана» Женишбек Арзыматов и директор общественного фонда «Центральноазиатский институт исследования проблем коррупции» Эркайым Мамбеталиева.

Кроме того, в состав совета включили и представителей бизнеса: вице-президента Торгово-промышленной палаты Нурлана Мусуралиева, президента Ассоциации таможенных брокеров Ивана Гелетюка, президента Гильдии горнопромышленников Вячеслава Исаева, исполнительного директора Ассоциации рынков Артура Ташибекова и президента Ассоциации поставщиков Гульнару Ускенбаеву.

Напомним, антикоррупционный совет был создан при кабмине еще в 2015 году, но по факту не работал. В декабре 2018-го правительство вновь решило возобновить его деятельность.
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