ГКНБ проверит тендер на закупку бланков для биометрических загранпаспортов

В независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов направлена жалоба от компании IDEMIAFrance SAS. Об этом сообщил портал госзакупок.

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Представители организации не согласны с решением тендерной комиссии, которая присудила победу Garsu Pasaulis.

«Она принадлежит Альберу Каразивану и бельгийской компании SEMLEX. Мы хотели бы привлечь внимание департамента госзакупок к информации о том, что Альбер Каразиван находится под следствием в Европе по фактам коррупции и трафику паспортов», — говорится в жалобе.

Комиссия направила запрос в департамент государственных закупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе, а также в Госфинразведку, чтобы проверить бенефициарных собственников Garsu Pasaulis в соответствии с Законом КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

Кроме того, на рассмотрении комиссии находится еще одна жалоба от другого участника тендера — Muhlbauer ID Services GmbH. Компания просит проверить документы Garsu Pasaulis, представленные по опыту аналогичных услуг, на соответствие установленным требованиям конкурсной документации.