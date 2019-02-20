43 процента кыргызстанцев волнует проблема безработицы

На сегодня 43 процента граждан Кыргызстана считают безработицу самой серьезной для страны проблемой. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).

28 процентов респондентов основной проблемой назвали коррупцию. Еще 14 процентов участников опроса считают самой серьезной проблемой экономические проблемы/финансовый кризис.

Примечательно, что кыргызстанцы не видят политической нестабильности. Всего 2 процента назвали ее проблемой.

Среди других проблем респонденты назвали плохие дороги, низкие зарплаты, миграцию, низкую пенсию, высокий внешний долг, системы образования и здравоохранения, отсутствие промышленности и фабрик...

Работу чиновников и правительства 5 процентов участников соцопроса оценили как плохую.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет в начале декабря 2018 года.