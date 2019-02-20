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Общество

43 процента кыргызстанцев волнует проблема безработицы

На сегодня 43 процента граждан Кыргызстана считают безработицу самой серьезной для страны проблемой. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии).

28 процентов респондентов основной проблемой назвали коррупцию. Еще 14 процентов участников опроса считают самой серьезной проблемой экономические проблемы/финансовый кризис.

Примечательно, что кыргызстанцы не видят политической нестабильности. Всего 2 процента назвали ее проблемой.

Среди других проблем респонденты назвали плохие дороги, низкие зарплаты, миграцию, низкую пенсию, высокий внешний долг, системы образования и здравоохранения, отсутствие промышленности и фабрик...

Работу чиновников и правительства 5 процентов участников соцопроса оценили как плохую.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет в начале декабря 2018 года.
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