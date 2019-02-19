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Общество

Акиму Свердловского района со школ собирали деньги на подарок. Кто приказал?

Аким Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов выяснит, кто собирал деньги якобы ему на подарок.

Пользователь Facebook Алишер Ташматов на своей страничке написал, что на подарок акиму с каждой школы собрали по 500 сомов и купили планшет.

Мурат Осмонов, напомним, назначен на эту должность в конце января 2019 года.

«Аким района оперативно собирает сегодня директоров школ на совещание, будет выяснять, кто такую информацию сливает. Факт подарка он не подтверждает», — сообщила 24.kg советник столичного мэра Гуля Алмамбетова.
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