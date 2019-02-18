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Общество

Электронная запись в школы. В какие учебные заведения по ней нельзя попасть

По системе «Электронная очередь в школы» нельзя будет оформить ребенка в учебный комплекс авторской физико-математической школы-лицея № 61 имени Е.Б.Якира, Национальную компьютерную школу-гимназию № 5 имени А.Молдокунова и вспомогательные школы. Об этом 24.kg сообщили в управлении образования мэрии Бишкека.

По его данным, Министерство образования разработало временное положение, которым определен перечень муниципальных школ, в которые будут приниматься дети при помощи электронной очереди.

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«Из перечня исключены вспомогательные школы, интернат № 1. Также в системе не будет лицея № 61 и гимназии № 5. В первой набор уже производится посредством собственной электронной очереди, переходят учащиеся детского сада при школе, гимназия № 5 имеет республиканское значение. Во вспомогательные зачисление происходит по направлению городской психолого-медико-педагогической комиссии», — сообщили в управлении.

Напомним, в Кыргызстане запустили электронную очередь в школы. Система пока будет работать только в Бишкеке. 
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