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Общество

Следователь, попавшийся на взятке $1 700, вел дело убитой Камилы Дуйшебаевой

Задержанный со взяткой $1 тысячу 700 следователь по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД ранее участвовал в расследовании уголовного дела об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Теперь уже арестованный подполковник милиции ранее допрашивал Калыкбека Эльтуйбасова. Он же принял решение об изменении статуса родственника экс-депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой со свидетеля на главного подозреваемого. Об этом 24.kg сообщила адвокат Калыбека Эльтуйбасова Чинара Джакупбекова.

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По ее словам, она обратилась в Генпрокуратуру, чтобы дело передали другому следователю и прекратили ввиду отсутствия состава преступления.

«Мой подзащитный ни в чем не виноват. Его оболгал Насирбек Алмаматов (речь о задержанном в ноябре 2018 года ГКНБ сотруднике ГРС. — Прим. 24.kg). Я также потребовала в отношении него возбуждения уголовного дела за заведомо ложное сообщение», — сказала Чинара Джакупбекова.

Камила Дуйшебаева была убита 10 марта 2014-го при загадочных обстоятельствах. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу. Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена. Пять лет милиция не может раскрыть это преступление.
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