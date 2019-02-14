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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП (56)

ГКНБ: С взяткой $1 700 в Бишкеке задержан подполковник милиции

Сегодня сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ в результате проведенных совместно с СВР МВД оперативных мероприятий в Бишкеке с поличным при получении взятки задержан подполковник милиции. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что размер взятки составил $1 тысячу 700. Следователь по расследованию особо важных дел Следственной службы МВД вымогал эти деньги у фигуранта уголовного дела. Подполковник милиции задержан.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.  

 
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