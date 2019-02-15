Выборы главы ОТРК. В наблюдательный совет поступили еще четыре заявки

В секретариат наблюдательного совета ОТРК поступили четыре заявки от претендентов на пост генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации.

Имена желающих возглавить ОТРК пока неизвестны. Конверты будут вскрыты в 17.00.

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Среди прочих документы в НС ОТРК подал правозащитник Адиль Турдукулов. Пойдет ли на второй срок нынешний глава общественного телевидения Илим Карыпбеков, пока неизвестно.

Как сообщил 24.kg глава НС ОТРК Жыпар Жекшеев, Илим Карыпбеков пока не подавал заявку, но закон ему не запрещает участвовать в конкурсе.

«Некоторые присылают конверты даже без указания имен, такие заявки мы сразу возвращаем. Насколько мне известно, среди первых подавших знаменитых фамилий нет», — сказал Жыпар Жекшеев и напомнил, что 18 февраля — последнйи день, когда можно направить свои документы на рассмотрение в наблюдательный совет.

Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.

Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.