Выборы главы ОТРК. В наблюдательный совет поступили еще четыре заявки

В секретариат наблюдательного совета ОТРК поступили четыре заявки от претендентов на пост генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации.
Имена желающих возглавить ОТРК пока неизвестны. Конверты будут вскрыты в 17.00.
Как сообщил 24.kg глава НС ОТРК Жыпар Жекшеев, Илим Карыпбеков пока не подавал заявку, но закон ему не запрещает участвовать в конкурсе.
«Некоторые присылают конверты даже без указания имен, такие заявки мы сразу возвращаем. Насколько мне известно, среди первых подавших знаменитых фамилий нет», — сказал Жыпар Жекшеев и напомнил, что 18 февраля — последнйи день, когда можно направить свои документы на рассмотрение в наблюдательный совет.
Кандидат на пост главы ОТРК должен иметь высшее образование и опыт практической руководящей работы не менее пяти лет, свободно владеть государственным языком, знать и понимать принципы работы телевидения и радио, особенности ОТРК.
Претендент не может занимать должности в общественно-политических и религиозных организациях. Гендиректор ОТРК избирается на четыре года.