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Общество

В Бишкеке городские службы за месяц демонтировали более 270 объектов

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека за январь демонтировало 278 объектов облегченного типа и три капитальных строения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, под снос попали самовольно установленные объекты: павильоны, силомеры, пристройки-навесы к магазинам, точки по продаже гриля, легкие рекламные конструкции, ограждения. Освобождено более двух тысяч квадратных метров муниципальной земли.

В мэрии отметили, что многие земплепользователи добровольно проводят демонтаж после разъяснительной работы.
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