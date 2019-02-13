В Бишкеке городские службы за месяц демонтировали более 270 объектов

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека за январь демонтировало 278 объектов облегченного типа и три капитальных строения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, под снос попали самовольно установленные объекты: павильоны, силомеры, пристройки-навесы к магазинам, точки по продаже гриля, легкие рекламные конструкции, ограждения. Освобождено более двух тысяч квадратных метров муниципальной земли.

В мэрии отметили, что многие земплепользователи добровольно проводят демонтаж после разъяснительной работы.