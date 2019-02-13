Гульнура Торалиева: Приказ правительства по «Кабару» противоречит Конституции

«Приказ вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой впредь проводить пресс-конференции только в государственном агентстве «Кабар» противоречит Конституции», — заявила 24.kg медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, все госорганы должны работать открыто и предоставлять равный доступ к информации. Поэтому решение о проведении пресс-конференций только в «Кабаре» противоречит не только Конституции, но и закону о доступе к информации, находящейся в ведении госорганов.

«Никаких приказов, нарушающих законодательство, ни один чиновник не может издавать. Когда мы выделяем приоритетность в проведении пресс-конференции одному изданию, то нарушаем принцип равного доступа к информации. Каждый госорган должен сам решать, где ему удобнее и эффективнее проводить мероприятие. Есть разные издания, у которых сферы более глубокого интереса. Они могут проводить те же пресс-конференции или круглые столы. И на основании этого приказа чиновник может отказаться присутствовать», — подчеркнула Гульнура Торалиева.

Кыргызстан присоединился к партнерству «Открытое правительство». Мы уже задекларировали стремление к открытости и прозрачности госорганов. Гульнура Торалиева

«Это плохой прецедент, который потом может привести к тому, что первыми давать информацию чиновники будут только «Кабару». Мы должны стремиться максимально избавляться от закрытости, а не придумывать новые бюрократические процедуры, чтобы ограничить доступ других СМИ к информации. Кроме того, такой приказ может ограничить доступ независимых СМИ, которые также проводят круглые столы или пресс-конференции, к финансам. Почему в стране, где развивают рыночные механизмы, должны ограничить доступ к финансам?» — задается вопросом эксперт.