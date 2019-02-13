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Общество

Вице-премьер обязала всех чиновников давать пресс-конференции только в «Кабаре»

Правительство обязало все государственные органы и административные ведомства проводить пресс-конференции только в государственном информагентстве «Кабар». Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Приказом вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой предписано: впредь все пресс-конференции, брифинги, круглые столы и иные мероприятия с участием представителей СМИ проводить исключительно в пресс-центре «Кабара». Госорганы получили письмо из правительства накануне.

Такое требование чиновников 24.kg считает нарушением закона о конкуренции, который предусматривает равные возможности для всех участников той или иной профессиональной сферы. Уверены, что такого же мнения придерживается абсолютное число коллег по цеху.
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