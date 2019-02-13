В городе Ош строят многоэтажный дом в буферной зоне Сулайман-Тоо

В Оше строят многоэтажный дом в буферной зоне Сулайман-Тоо. Об этом 24.kg сообщила руководитель ошского филиала ОО «Международный центр «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, работы ведут без разрешительных документов.

«Раньше здесь был многоквартирный жилой двухэтажный дом. Но в буферной зоне нельзя строить здания выше четырех этажей. По нашим данным, Горархитектура не давала разрешения, компания начала строительство самовольно. Мы обратились в прокуратуру, там выяснили, что документов нет, и завели уголовное дело. Оно зарегистрировано в реестре проступков», — проинформировала она.